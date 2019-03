Inmitten des äthiopischen Hochlandes wagt ein 24-Jähriger das Unmögliche: Er will mit einer Pilzzucht bittere Armut und Hunger besiegen. Unterstützung bekommt er aus Österreich.

"Ich will ein Pionier sein", sagt Abushe Chala. Er spricht leise, aber mit fester Stimme, umringt von seinen elf Geschwistern, die gebannt an seinen Lippen hängen. Das beigefarbene Sakko und das karierte Hemd wollen so gar nicht zur Umgebung passen. ...