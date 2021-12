Der Lockdown wirkt - deutlicher Rückgang bei Neuinfektionen

Am Sonntag wurden knapp 5200 neue Covid-19-Erkrankungen gemeldet. Noch-Innenminister Karl Nehammer kritisiert "Demokratiefeindlichkeit" bei Teilnehmern an Coronademos.

Der Lockdown in Österreich zeigt bereits deutliche Auswirkungen, die Coronazahlen gehen zurück. So haben das Gesundheits- und Innenministerium am Sonntag 5192 Coronainfektionen aus den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (7885 Fälle). Am Sonntag, dem 28. November, waren noch fast doppelt so viele Neuinfektionen vermeldet (10.478) worden. Auch die Zahlen der an Covid-19 Erkrankten in den Spitälern (knapp über 3000) sinken, auf Intensivstationen müssen aber immer noch 651 Menschen (plus drei gegenüber Samstag) betreut werden.

Laut Statistik verfügen mittlerweile 67,6 Prozent der Österreicher über einen gültigen Impfschutz. Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 73,6 Prozent. In Niederösterreich haben 69,8 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 67,7 Prozent. Nach Wien (66,7), Tirol (66,5), Vorarlberg (64,8), Kärnten (64,5) und Salzburg (64,1) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 63,2 Prozent. Am Montag werden österreichweit zahlreiche Impfzertifikate ungültig, die Durchimpfungsrate wird damit wieder sinken. Grund ist eine rückwirkende Verkürzung der Gültigkeit der Zertifikate im Grünen Pass von 360 auf 270 Tage. Von den Änderungen sind österreichweit 28.423 Zertifikate betroffen.

Der Politstreit rund um die Coronapandemie geht indes weiter. Der designierte Kanzler und Noch- Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntag mehr "demokratiefeindliches Verhalten" bei den Coronademonstrationen, die am Samstag in mehreren Städten des Landes über die Bühne gegangen waren, ausgemacht. "Die große Zahl an Strafrechtsanzeigen zeigt klar das demokratiefeindliche und unsolidarische Verhalten einzelner Teilnehmer, das hier gegenüber der Polizei und der Gesellschaft an den Tag gelegt wird", betonte Nehammer.

In Wien, wo rund 40.000 Personen an Coronademos teilgenommen hatten, kam es zu 67 Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch und mehr als 620 Verwaltungsanzeigen. Fünf Polizisten wurden verletzt, es gab fünf Festnahmen nach der Strafprozessordnung. FPÖ-Chef Herbert Kickl bedankte sich indes auf Facebook bei den Demonstranten: "Das war heute ein erneutes unüberhörbares, starkes und friedliches Zeichen des Freiheitswillens und des Widerstandes gegen die geplante Zwangsimpfung."

In der österreichischen Bevölkerung dürfte es für die von der Regierung angekündigte Impfpflicht aber eine knappe Mehrheit geben. Laut einer Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für ATV sind 53 Prozent dafür. Knapp ein Drittel der Befragten (32 Prozent) ist strikt gegen eine Impfpflicht, 13 Prozent sind unentschlossen. In einer anderen Umfrage befürworten 63 Prozent Strafen für Impfverweigerer. Freilich gibt es innerhalb der Wählergruppen große Unterschiede: Während die große Mehrheit der ÖVP-Wähler (89 Prozent) und SPÖ-Wähler (75 Prozent) die Einführung der Impfpflicht begrüßt, sprechen sich 90 Prozent der FPÖ-Wähler gegen die geplante Einführung im Februar aus.

Die Auswirkungen der Coronakrise auf das Freiwilligenengagement sind enorm. Laut einer Umfrage des Sozialministeriums und des Vereins Freiwilligenmessen hat jeder Fünfte aufgrund der Pandemie ehrenamtlich durchgeführte Tätigkeiten beendet. Wer jedoch nicht hingeworfen hat, wurde sogar noch aktiver: Mehr als ein Drittel der Freiwilligen hat eine zusätzliche Tätigkeit übernommen.