Der neue US-Impfstoff von Novavax interessiert in Österreich nur wenige

Immunisierungen gegen Corona mit Novavax liefen schleppend an in Österreich. Gründe könnten die Öffnungen und die laxe Impfpflicht sein. Von jenen, die sich dafür angemeldet hatten, buchten nur wenige auch einen Impftermin.

Es gab doch mehr als 20.000 Vormerkungen in ganz Österreich von Personen, die sich von den bisherigen in der Coronapandemie in Europa eingesetzten Impfstoffen nicht überzeugen ließen. Denn die Präparate von Pfizer/Biontech, Johnson & Johnson, Moderna und AstraZeneca entstammen der neuartigen mRNA-Technologie. Eine Alternative dazu sollte das Covidvakzin des US-Pharmakonzerns Novavax sein, das auf einer seit Jahrzehnten bewährten Technologie aufbaut: Nuvaxovid ist der erste proteinbasierte Covid-19-Impfstoff, der von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen wurde. Die EMA gab die Effektivität zum ...