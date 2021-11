Der ÖFB hatte seit Monaten Hinweise auf Wettbetrug

Die Verdächtigen im neuen Fußballwettskandal in Österreich wurden in Absprache mit den Ermittlungsbehörden längere Zeit beobachtet. Betroffen von der Affäre, in der vier Personen in Untersuchungshaft sitzen, ist neben der Regionalliga Ost auch eine weitere Spielklasse in der Steiermark. Für die Spielergewerkschaft kommt es nicht überraschend, dass ausgerechnet in der Regionalliga Probleme aufgeflogen sind.

Über die Ermittlungen im neuen Wettskandal im österreichischen Fußball wurden am Dienstag weitere Neuigkeiten bekannt. Einerseits zeigte sich, dass die Affäre um mutmaßlichen Wettbetrug in der Regionalliga Ost auch eine weitere Liga betrifft. Denn zumindest eines der Spiele, bei denen Manipulationen vermutet werden, fand in der Steiermark statt. Andererseits war auch der Österreichische Fußballbund seit Monaten über Verdachtsmomente informiert. Im Sinne der Aufklärung sei entschieden worden, die Spiele auf auffällige Wetten ohne Ankündigung zu analysieren, hieß es. ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer ...