Der Scherze überdrüssig: Fucking erhält neuen Namen

2021 soll dem Ortsteil Fucking in der oberösterreichischen Gemeinde Tarsdorf (Bezirk Braunau) weniger schlüpfrige Witze bringen: Mit Jahreswechsel wird aus dem international bekannten "Fucking" das dezentere "Fugging". Die Umbenennung, die gleichzeitig eine Rückkehr zu einer älteren Schreibweise für den Namen des Dorfes ist, war im November vom Gemeinderat beschlossen worden.

Fucking war wegen seines Namens zu zweifelhafter internationaler Bekanntheit gekommen. Immer wieder war man mit Ortstafeldiebstählen und diversen Scherzen in sozialen Medien konfrontiert. Offenbar ist der Rummel nun zu viel geworden. Nachdem die Umbenennung bekannt geworden war, befeuerte das allerdings noch einmal die Energie der Ortstafel-Jäger, die den Gemeindearbeitern jahrelang das Leben schwer gemacht hatten: So wurden Ende November ein Wiener und zwei Deutsche beim Diebstahl eines Fucking-Wegweiser erwischt, wenig später wurde ein neues "Fugging"-Ortsschild beschmiert - der Täter "besserte" den Schriftzug wieder auf Fucking aus. Auch wenn Fucking in Tarsdorf nun Geschichte sein sollte: In St. Marienkirchen bei Schärding gibt es nach wie vor Ortsteile mit den Namen Ober- bzw. Unterfucking.

Quelle: APA