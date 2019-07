Der Sommer meldet sich wieder

Nach kühlen und regnerischen Tagen kehrt ab Montag der Sommer zurück. Wie Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag berichteten, steigen die Temperaturen wieder an, am Freitag können sie bereits wieder die 30-Grad-Marke erreichen.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul Die Sonne kommt zurück und hat bis zu 30 Grad im Gepäck