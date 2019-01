Der Spion im Kinderzimmer

Für Spielzeug, das mit dem Internet verbunden ist, gibt es in Österreich weder Kaufverbote noch Kaufempfehlungen. Beliebt ist es dennoch. Wie gefährlich sind "Smart Toys" wirklich?

Niedlich sehen sie aus, all die Hunde, Teddys und Puppen, die mittlerweile in vielen Kinderzimmern zu finden sind. Einmal ausgepackt und ohne große Umstände in Betrieb genommen, entwickeln sie rasch ein Eigenleben - ganz zur Freude der Sprösslinge. Sie bewegen sich, sie blinken fröhlich. Ja, sie können sogar zuhören und sprechen. "Smart Toys" werden jene Hightech-Spielzeuge genannt, die sich mit dem Internet verbinden und ihre Fähigkeiten mit Unterstützung aus dem weltweiten Datennetz entwickeln. Das kann mitunter gravierende Folgen haben.