Der Terroranschlag von Wien war (fast) ein Alleingang

Der 20-jährige Attentäter, der am 2. November 2020 vier Menschen erschoss, hatte vier Unterstützer, die ihm Munition und Waffen besorgten. In Haft sind allerdings nur drei.

In wenigen Tagen jährt sich der Terroranschlag von Wien. Am 2. November 2020 feuerte ein 20-Jähriger mit einem Sturmgewehr und einer Pistole in der Wiener Innenstadt wahllos auf Passanten und Lokalgäste. Er tötete vier Menschen, weitere 38 wurden verletzt, davon 23 schwer. Es war ein lauer Novemberabend, den viele noch nützten, um auszugehen. Denn am folgenden Tag startete der zweite Corona-Lockdown.

Knapp ein Jahr später sind die Ermittlungen nahezu abgeschlossen. Chef-Ermittler Michael Lohnegger ist guter Dinge, den Abschlussbericht "spätestens Anfang 2022" der Staatsanwaltschaft vorlegen zu können. Was noch fehle, sei ein Gutachten zur Radikalisierung eines Beschuldigten sowie die Auswertung von Datenträgern und daraus resultierende Vernehmungen. Alles andere sei mittlerweile geklärt, sagte Lohnegger am Mittwoch im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Staatsanwältin Nina Bussek.

Wichtigste Erkenntnis: Die Einzeltätertheorie habe sich erhärtet. "Der Attentäter ist zu Fuß von daheim in die Innenstadt gegangen", erklärte Lohnegger. Dies habe man mittels Einsatz von Spürhunden herausgefunden.

Der aktuelle Ermittlungsstand in Zahlen: 32 Festnahmen, 46 Hausdurchsuchungen, 340 Zeugenvernehmungen, 1000 eingegangene Hinweise, 90 Kontenöffnungen, Auswertung von 1900 Stunden Videomaterial, Sicherstellung von 15 Terabyte Daten, 150 Telefonüberwachungen, Beantragung von 40 weltweiten Rechtshilfeersuchen. Seit dem Anschlag wurden drei Beschuldigte wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt, zwei davon verurteilt. Derzeit laufen noch gegen 30 Personen "intensive Ermittlungen", wie Bussek betonte. Vier davon stehen im Verdacht, dem Attentäter bei der Beschaffung von Waffen und Munition geholfen zu haben.

Eine Person befindet sich in Strafhaft, zwei in U-Haft. Dass sich die vierte Personen auf freiem Fuß befindet, hat laut Bussek rechtliche Gründe. Man habe nicht feststellen können, ob der Mann überhaupt wusste, zu welchem Zweck die Waffen gekauft wurden.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat im Februar Ermittlungen gegen zwei Beamte des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung aufgenommen.

Der Grund: Verdacht auf Amtsmissbrauch. Untersucht werden mögliche Verfehlungen im Vorfeld des Attentats. Das Verfahren ist aktuell noch im Laufen. Ein Vorhabensbericht liegt noch bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien.