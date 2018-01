Der Unfug der vielen Nullen hat ein Ende

Wie der Schilling die Krone ablöste und warum statt dem Stüber der Groschen kam.

Dass der "Unfug der vielen Nullen" aufhöre, sei am wichtigsten, schrieb das "Wiener Montagblatt" im November 1923. Zu jener Zeit wurden Geldscheine zu 100.000 und 500.000 Kronen gedruckt, durch die massive Inflation stieg manchmal von einem Tag auf den nächsten der Preis für einen Laib Brot auf das Doppelte. Ein neuer Name sollte mithelfen, das Vertrauen in die österreichische Währung und die noch immer sehr schwachbrüstige Wirtschaft der jungen Republik zu heben.