Der Weg des Gelben Sacks

In Österreich ist die Mülltrennung seit diesem Jahr vereinheitlicht. Sortierung und Recycling des Gelben Sacks bleiben aber weiterhin regional geregelt. Ein Rest muss weiter verbrannt werden.

Seit dem 1. Jänner sieht man sie vermehrt vor den Häusern stehen: Mit der österreichweiten Vereinheitlichung der Müllsammlung hat der Gelbe Sack Einzug in die Abfallsammlung gehalten. Kunststoffverpackungen, Getränkekartons und PET-Flaschen: All das wandert nun in die Gelben Säcke, um in weiterer Folge stofflich verwertet zu werden. Wie aber wird aus dem Abfall Stoff zum Recyceln?

"Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht", sagt Karl Grasfurtner. Er ist Leiter des Regionalbüros Salzburg der Altstoff Recycling Austria ...