Der Weg vom Corona-Verdacht zum Testergebnis

Testergebnis liegt meist innerhalb von zwei bis drei Tagen vor. Die Gesundheitsbehörde informiert telefonisch.

Das COVID19-Virus, seine Verbreitung und die Folgen sind das bestimmende Thema dieser Tage und Wochen. Da reicht oft schon ein leichtes Kratzen im Hals, um die bange Frage aufkommen zu lassen: Bin ich infiziert oder nicht? Allerdings ist ein Test auf das Coronavirus nur bei begründetem Verdacht sinnvoll, um die Labor-Kapazitäten nicht zu überlasten und Sicherheit für wirklich Infizierte zu bekommen.



Symptome und begründeter Verdacht

Eine Testung soll also nur dann durchgeführt werden, wenn Symptome - das sind vor allem Fieber und trockener Husten sowie Kurzatmigkeit − auftreten und ein begründeter Verdacht für eine Infektion - insbesondere nach dem Kontakt mit Erkrankten oder eine kürzlich Reise in ein Risikogebiet - vorliegt.



Entscheidung fällt erst nach telefonischer Abklärung

Trifft all dies zu, sollte erst telefonisch Kontakt mit der Hausärztin beziehungsweise dem Hausarzt oder der Gesundheitsnummer 1450 aufgenommen werden. Diese entscheiden dann, ob ein Abstrich vonnöten wird.



Rotes Kreuz oder Drive-In-Test

Dabei wird jedem Verdachtsfall individuell mitgeteilt, ob ein Abstrich zu Hause durch das Rote Kreuz genommen wird oder ob eine der derzeit drei "Drive-In-Abstrichstellen" (Kleßheim, Zell am See-Schüttdorf, Schwarzach) besucht werden soll. Die dabei genommene Probe kommt danach direkt ins Labor, wo der Test durchgeführt wird. Eine Auswertung dauert aktuell durchschnittlich zwei bis drei Tage, zwei Labors werten derzeit aus.



Abwarten statt Nachbohren

Während man auf sein Testergebnis wartet, ist es sinnvoll, sich so zu verhalten, als ob man infiziert wäre. Das heißt: soziale Kontakte vermeiden, Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Ellenbeuge, häufiges Händewaschen mit Seife und einen Abstand vom zwei Metern zu anderen Personen einhalten. Ausschließlich die Landessanitätsdirektion oder die Bezirkshauptmannschaft bzw. der Magistrat informieren aktiv die Getesteten über das Ergebnis. Ein Nachfragen - zum Beispiel bei den Hotlines − ist nicht sinnvoll und beschleunigt auch das Ergebnis nicht.



Behörde informiert telefonisch

Positiv getestete Personen werden telefonisch durch die Bezirksverwaltungsbehörde über das Ergebnis informiert, ein schriftlicher Bescheid folgt nach. Diese müssen dann - meist zu Hause - in Isolation. Die Behörde erhebt danach jene Personen, mit denen der Corona-Patient in Kontakt war. Getestete, deren Ergebnis negativ ist, werden auch darüber in Kenntnis gesetzt, durch die Priorität der positiven Tests aber eventuell etwas zeitversetzt.

Quelle: SN