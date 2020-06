Mitte kommender Woche werden in der Bundeshauptstadt knapp eine Million Gastrogutscheine zu 25 bzw. 50 Euro verschickt. Man muss sie aber nicht unbedingt einlösen.

Die Coronakrise und ihre Auswirkungen haben auch die heimischen Gastronomiebetriebe schwer getroffen. In Wien hat die Stadtregierung 40 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Branche mit ihren 6500 Unternehmen und 60.000 Mitarbeitern zu unterstützen. Und zwar in Form ...