Der Winter schickt erste Grüße: Was Sie jetzt beachten sollten

Im Westen Österreichs legte Neuschnee vor allem am Brenner den Verkehr lahm. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb nachdrücklich die Montage von Winterreifen.

Der erste Wintereinbruch des Jahres lebt vom Überraschungseffekt. Denn er kommt stets unerwartet, fast überfallsartig. So geschehen am Brenner in Tirol, wo vor allem auf der Autobahn A13 plötzlich nichts mehr ging. Zahlreiche Autos und Lkw hingen fest, bis der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion schließlich nichts anderes übrig blieb, als die Fahrbahn für die Zeit der Räumung komplett zu sperren. Von 35 Zentimetern Neuschnee war seitens der Asfinag die Rede. Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sprach ...