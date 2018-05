Der Wolf bedroht andere seltene Tiere

Gut 1000 Exemplare gibt es noch von der Pinzgauer Ziege. Josef Wesenauer ist Züchter der seltenen Nutztierrasse. Seine Bemühungen sieht er vom Auftauchen des Wolfs gefährdet. Heuer gab es bereits zehn Verdachtsfälle in Salzburg.

Das kleine Kitz lässt sich von Josef Wesenauer bereitwillig hochheben. Das Jungtier sei an den Kontakt mit Menschen gewöhnt, sagt Wesenauer. "Zwei meiner Kitze bekommen von mir die Milch, weil die Mütter nicht genug geben", sagt der Tierzüchter. 35 Pinzgauer Ziegen hat er auf seinem Hof bei Faistenau. Kommende Woche will er die Tiere auf die Gruberalm in der Osterhorngruppe auftreiben.