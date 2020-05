Derzeit rund 1300 Österreicher am Coronavirus erkrankt

In Österreich sind derzeit unter 1.400 Menschen am Coronavirus erkrankt. Gemäß Zahlen aus dem Innenministerium vom Freitagvormittag (9.30 Uhr) liegt die Zahl der aktiv mit dem Virus Erkrankten bei derzeit 1.324 Österreichern. Dies waren 121 weniger als am Vortag. Die Anzahl an Neuinfizierten blieb mit österreichweit 22 gering.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Friso Gents 81 Betroffene befanden sich auf Intensivstationen