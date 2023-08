Deutlich mehr als 30 Grad: Auf Unwetter folgt Sommerhitze

Unwetter richteten erneut schwere Schäden in Tirol an. Das dürften allerdings vorerst die letzten gewesen sein. Nun kehrt der Sommer zurück.

Diesmal hat es Tirol besonders getroffen. Am Dienstagabend gingen über dem Heiligen Land schwere Unwetter nieder. Das Stubaital war dabei besonders betroffen. In Fulpmes wurde die Brücke über den Omesbach von Wassermassen weggerissen, teilte die Polizei mit.

In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) hatte ein 18-Jähriger wohl mehrere Schutzengel: Ein Baum fiel auf das Dach seines Pkw, der Lenker wurde nur leicht verletzt. Im Kaunertal im Tiroler Oberland ging unterdessen erneut eine Mure auf der Höhe der Rödgarten-Rinne auf die Kaunertaler Gletscherstraße ab. Dort war am Samstagabend eine 19-jährige Autofahrerin zwischen zwei Muren eingeschlossen worden. Diesmal wurden keine Fahrzeuge oder Personen verschüttet.

Auch in Oberösterreich, vor allem in den Bezirken Braunau, Vöcklabruck, Gmunden und Kirchdorf, gingen schwere Unwetter nieder. Am Attersee und am Mondsee mussten Boote geborgen werden, am Irrsee kenterte ein Segelboot. In Oberwang und Altmünster schlug der Blitz in ein Gasthaus und ein Haus ein.

Mit solchen Unwettern dürfte es vorerst aber vorbei sein. Der Geosphere-Meteorologe Alexander Ohms sagt, dass sich zumindest bis Mitte nächster Woche ruhiges und sehr warmes Sommerwetter einstellen werde und es keine schweren Gewitter und Unwetter geben dürfte. Die Temperaturen werden teilweise auf deutlich mehr als 30 Grad klettern.

Eigentlich wird es ein wenig zu warm für diese Jahreszeit. Der August habe aber auch noch einiges gutzumachen, sagt der Meteorologe. Bisher sei der Monat deutlich zu kühl und regnerisch gewesen. Die Durchschnittstemperaturen im August lägen derzeit um etwa zwei Grad unter den langjährigen Durchschnittstemperaturen.

Ab Mittwoch kommender Woche gehen die Temperaturen dann aber wieder langsam zurück, es stellt sich wechselhaftes Wettern ein und langsam dürfte sich der Herbst anmelden.