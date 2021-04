Deutlich weniger Alpinunfälle im Corona-Winter 2020/21

Die Corona-Restriktionen haben im Winter 2020/2021 in Österreich zu einem Rückgang an Alpinunfällen um rund zwei Drittel im Vergleich zum Zehn-Jahresmittel geführt. Das war der vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Dienstag veröffentlichten Alpinunfallstatistik zu entnehmen. Die Zahl der Unfalltoten sank im Vergleich zum langjährigen Mittel um ein Drittel. Während in der Vorjahressaison 116 Personen am Berg ums Leben kamen, waren es 2020/21 88.

SN/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL Alpiunfälle gingen im Winter 2020/2021 stark zurück