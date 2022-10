Deutliche Reduktion bei Corona-Neuinfektionen

Die Corona-Herbst-Welle flaut in Österreich weiter ab. 5.950 Neuinfektionen sind in Österreich am Montag registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 7.826 neuen Fällen. Vor einer Woche lag die Zahl der Neuansteckungen noch bei 8.970 neuen Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging binnen 24 Stunden von 644,9 auf 606,8 Fälle pro 100.000 Einwohner zurück. Auch die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten reduzierte sich.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Deutlicher Rückgang auch bei Spitalsbelegung