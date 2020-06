Deutlicher Rückgang bei Verkehrstoten wegen Corona

Der Lockdown während der Coronakrise hat zu einem massiven Rückgang beim Verkehrsgeschehen geführt, ebenso das teils schlechte Wetter ab Mitte Mai - was sich nun auch bei den Unfalltoten widerspiegelt. So starben von Jahresbeginn bis 29. Juni 146 Menschen im Straßenverkehr. Das sind um 26 Prozent weniger als im ersten Halbjahr des Vorjahres (197 Getötete), berichtete der ÖAMTC am Dienstag.

SN/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT Lockdown hielt den Blutzoll niedrig