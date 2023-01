Deutlicher Rückgang der Influenza in Österreich

In der starken Grippewelle ist in der Vorwoche ein "deutlicher Rückgang" der Virusaktivität verzeichnet worden. Die Influenza-Positivrate in den Stichproben betrug nur mehr elf Prozent (Vorwoche: 23 Prozent), berichtete das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Mittwoch. Jedoch lasse sich eine Zunahme an Influenza A(H1N1)pdm09-Viren beobachten. Bisher dominiert in Österreich der Subtyp A(H3N2). Europaweit ist die Grippe weiter epidemisch verbreitet, wurde zudem betont.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Aber Grippewelle in Europa nicht vorbei