Deutsche ging in Tirol trotz Quarantäne einkaufen: 10.800 Euro Strafe

Eine 54-jährige in Tirol lebende Deutsche ist am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck verurteilt worden, weil sie sich wiederholt nicht an die ihr verordnete Quarantäne gehalten hatte. Die Frau wurde im April positiv auf das Coronavirus getestet und erhielt einen behördlichen Absonderungsbescheid. Nun muss sie eine Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro zahlen, berichtete der ORF Tirol.

SN/APA/JAKOB GRUBER Quarantäne-Kontrolle in Tirol (Symbolbild).