Deutsche Reisewarnung für Österreich tritt in Kraft

Ab Sonntag gilt Österreich für Deutschland als Corona-Hochrisikogebiet. Wegen der hohen Infektionszahlen tritt daher ab 0.00 Uhr auch eine Reisewarnung des deutschen Außenministeriums in Kraft. Ausgenommen sind nur die Gemeinden Mittelberg und Jungholz und das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee. Einreisende aus Österreich, die nicht geimpft und genesen sind, müssen in Deutschland zehn Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ist ab dem fünften Tag möglich.

SN/APA/LIEBL DANIEL | ZEITUNGSFOTO. Deutschland warnt wieder vor nicht nötigen Reisen nach Österreich.