Deutsche stürzte bei Wanderung in Tirol 15 Meter ab

Eine 52-jährige Deutsche ist am späten Donnerstagnachmittag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Kufstein in Tirol rund 15 Meter über sehr steiles, felsdurchsetztes Waldstück abgestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau war zuvor auf Schotter ausgerutscht, berichtete die Polizei am Freitag.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Die Frau wurde in ein Krankenhaus geflogen