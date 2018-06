Unverletzt hat eine 44-jährige Deutsche am Freitag einen Paragleiter-Absturz aus 150 Metern Höhe in Kärnten überlebt. Der Gleitschirm der Frau war laut Polizei wenige Minuten nach dem Start von der Emberger Alm, Gemeinde Berg im Drautal (Bezirk Spittal), zusammengeklappt. Die Pilotin zog den Notschirm, mit dem sie in einer Baumkrone hängen blieb. Die Bergrettung barg sie.

SN/APA (AFP)/AHMAD MUWAFAQ Der Gleitschirm der Deutschen klappte plötzlich zusammen