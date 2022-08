Deutsche verunglückte bei Wanderunfall in Tirol tödlich

Tödlich endete am Samstag für eine 67-jährige Deutsche ein Wanderunfall im Gemeindegebiet von Tannheim (Bezirk Reutte). Die Frau war gegen 15:55 Uhr mit ihrem ebenfalls aus Deutschland kommenden Freund (71) am "Jubiläumsweg" unterwegs. Kurz nach der Landsberger Hütte stürzte sie laut Tiroler Polizei ohne Fremdeinwirkung ca. 50 Meter in ein Steilgelände ab und verstarb noch an der Unfallstelle. Das Team eines alarmierten Rettungshelikopters konnte nur noch den Tod feststellen.