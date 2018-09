Deutscher am Großglockner tödlich verunglückt

Ein 78-jähriger Deutscher ist am Mittwoch am Großglockner tödlich verunglückt. Der Mann war laut Polizei unmittelbar unterhalb der sogenannten "Kanzel" auf 3.600 Metern Höhe im Bereich der Kletterpassage ausgerutscht. Er stürzte in der Folge rund 300 Höhenmeter über die Westseite des Stüdlgrates, über das teilweise senkrechte Felsgelände, ab.

Der 78-Jährige war gemeinsam mit einem 67-jährigen Landsmann unterwegs. Die beiden waren am frühen Morgen von der Stüdlhütte im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner in Osttirol über das Teischnitzkees und in weiterer Folge seilfrei über den Stüdlgrat in Richtung Gipfel aufgestiegen. Gegen 10.00 Uhr rutschte der 78-Jährige aus und zog sich bei dem Absturz tödliche Verletzungen zu. Quelle: APA