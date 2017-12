Ein 46-jähriger Deutscher ist am Mittwoch beim Skifahren in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) schwer am Kopf verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann auf einer Piste in einen gekennzeichneten "Funpark" ein und kam dort nach einem Sprung zu Sturz. Er wurde nach der Erstversorgung durch Pistenrettung und Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Traunstein geflogen.

(APA)