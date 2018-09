Ein 60-jähriger Wanderer aus Deutschland ist Donnerstagmittag in der Ramsau ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann mit einer 15-köpfigen Gruppe auf dem Ramsauer Höhenweg von der Silberkarhütte in Richtung Ramsau am Dachstein unterwegs, als er in einer Kurve ausrutschte. Er stürzte etwa 70 Meter über steiles Gelände ab.

Seine Begleiter alarmierten die Einsatzkräfte. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 60-Jährigen feststellen. Warum er ausgerutscht ist, war zunächst unklar. Quelle: APA