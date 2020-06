Deutscher feuerte in Wien-Alsergrund Armbrust ab

Ein Deutscher war am Freitagabend offenbar so stolz auf seine neu gekaufte Armbrust, dass er diese in Wien-Alsergrund auf offener Straße seinen Freunden vorführte. Passanten waren vom Geschehen irritiert und alarmierten die Polizei, die dem Treiben des Hobby-Wilhelm-Tell ein Ende setzten. Der 36-Jährige wurde angezeigt.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Die Armbrust wurde sichergestellt