Deutscher Lokführer-Streik führt weiter zu Zugausfällen

Kunden der Deutschen Bahn müssen sich auch am Donnerstag auf Verspätungen und Zugausfälle einrichten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) setzt ihren am Mittwoch begonnenen Streik im Güter- und Personenverkehr noch bis in die Nacht zum Freitag fort. Die Bahn setzt nach eigenen Angaben alles daran, am Freitag wieder den Regelbetrieb zu fahren. Nach wie vor ist auch Österreich betroffen.

Weiter Zugausfälle wegen Streiks bei Deutscher Bahn