Ein 62-jähriger Deutscher ist Donnerstagnachmittag nach einem Unfall mit seinem Motorrad in Mutters (Bezirk Innsbruck Land) in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen. Laut Polizei war der Mann in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache ins Rutschen geraten und gegen den entgegenkommenden Pkw eines 73-jährigen Landsmannes geprallt.

Der 62-Jährige wurde erstversorgt und daraufhin in die Klinik eingeliefert. Dort verstarb er wenig später. Quelle: APA