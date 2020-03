Deutscher Schutzausrüstung-Ausfuhrstopp ganz aufgehoben

Die von Deutschland in der Corona-Krise Anfang März verhängte Ausfuhrsperre für Schutzausrüstung ist am Donnerstag um 15.00 Uhr ganz gefallen. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Wien mit. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hatte sich massiv in Deutschland für diesen Schritt eingesetzt, damit die notwendigen Güter nach Österreich transportiert werden dürfen.

Somit dürfen nun OP-Masken, Handschuhe oder Schutzanzüge ins Land transportiert werden, die Exportkontrolle für Schutzausrüstung wird aufgehoben. Bereits am Mittwoch hatte Deutschland nach massiver Kritik erste Ausfuhrgenehmigungen für in der Corona-Krise wichtige medizinische Schutzausrüstung erteilt, und es machten sich erste Lkw damit auf den Weg nach Österreich. Nun sind die Beschränkungen ganz aufgehoben worden. Quelle: APA