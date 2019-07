Deutscher stürzte in Osttirol rund 250 Meter in den Tod

Ein 60-jähriger Deutscher ist am Mittwoch im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger in Osttirol rund 250 Meter in den Tod gestürzt. Der Mann wollte alleine von der Sajathütte in Richtung Schernerskopf aufsteigen, als er auf einem schwarz gekennzeichneten Steig aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz kam, berichtete die Polizei.

Der 60-Jährige stürzte daraufhin über steiles Wiesen- und nahezu senkrechtes Felsgelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein Zeuge, der den Unfall zufällig beobachtete hatte, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde mittels Hubschrauber geborgen. Quelle: APA