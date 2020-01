Deutscher tot in Tiroler Bachbett gefunden

Ein 28-jähriger Deutscher ist am Samstag in Kirchberg in Tirol nahe Kitzbühel tot im Bachbett der Aschauer Ache entdeckt worden. Obwohl umgehend die Rettungskräfte alarmiert worden waren, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei ging davon aus, dass der Deutsche ausgerutscht und in den Bach gestürzt war.

SN/APA/ZOOM.TIROL Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus