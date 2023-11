Deutschland rüstet Gerichtsvollzieher auf, Österreich hält wenig davon

Pfefferspray und Schutzwesten sollen in Nordrhein-Westfalen den Exekutoren helfen, sich in Problemfällen zu schützen. In Österreich heißt es, das habe sich nicht bewährt. Statdessen setzt man auf Deeskalation bei den Amtshandlungen und bei Bedarf auf Assistenzeinsätze der Polizei. Auf freiwilliger Basis steht Schutzausrüstung aber auch den mehr als 300 Gerichtsvollziehern in Österreich zur Verfügung.

BILD: SN/ROBERT RATZER Jedes Jahr gibt es in Österreich Hunderttausende gerichtliche Exekutionsverfahren (Symbolbild).