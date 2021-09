Deutschland schreibt besseren Preisvergleich beim Tanken vor

Große Tankstellen in Deutschland müssen ab Oktober klar informieren: Ein Vergleich der Energiekosten auf 100 Kilometer nach verschiedenen Antriebsarten bzw. Treibstoffen muss für gängige Fahrzeugtypen angezeigt werden. Dadurch wird eine EU-Vorgabe umgesetzt, die den Autobesitzern beim Kauf ihres Fahrzeuges helfen soll. Österreich hinkt wie so oft nach, aber Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) will sich das deutsche Modell ansehen.

SN/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt Es gibt günstigere und teurere Antriebsarten beim Auto.