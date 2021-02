Deutschland verlängert Kontrollen bis 3. März

Italien kritisiert auch Österreichs Grenzmaßnahmen: Einer von 850 Fernfahrern positiv getestet.

Trotz der internationalen Kritik an den strengen Einreisebestimmungen nach Deutschland bei Grenzübertritten aus Tirol und Tschechien verlängerte die Regierung in Berlin am Dienstag die Regelung um zwei Wochen. Das grundsätzliche Einreiseverbot für Fremde aus sogenannten Virusmutationsgebieten bleibt vorerst bis 3. März aufrecht. Nachdem zunächst unter anderem Großbritannien, Brasilien, Portugal und Südafrika so eingestuft worden waren, kamen am Sonntag Tschechien und Tirol hinzu. Grundsätzlich dürfen von dort nur Deutsche und Personen mit einem Wohnsitz in Deutschland einreisen.

Bei den wenigen Ausnahmen - etwa für Gesundheitsberufe und Infrastruktur - für insgesamt rund 25.000 Pendler, davon etwa 3000 Tiroler, sollen ab Mittwoch einheitliche Regeln gelten. Wie berichtet, müssen in Bayern die Betriebe bei den Landratsämtern Anträge stellen, damit ihre systemrelevanten Mitarbeiter als Pendler weiter über die Grenze dürfen. Das deutsche Bundesland Sachsen kündigte bereits eine Erleichterung für weitere Branchen an.

Die Maßnahmen, auf die Österreich mit Kontrollen im Lkw-Transitverkehr am Brenner reagiert hatte, werden international weiter kritisiert, sowohl aus Italien, Österreich und von der EU-Kommission. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg nannte Deutschlands Vorgangsweise "übertrieben". Als einzig positive Veränderung konstatierte Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) am Dienstag, dass die Durchfahrt zwischen Salzburg und Tirol sowohl über das Kleine (Steinpass) als Große Deutsche Eck (Autobahn/Rosenheim) nun doch gewährleistet sei.

Der Chef der rechtsgerichteten italienischen Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, krtisierte die Staus am Brenner als "schändlich". Er forderte, österreichische Lkw-Fahrer müssten bei der Fahrt nach Italien ebenso behandelt werden. Österreich verhindert mit den Kontrollen am Brenner, dass das Inntal mit Transit-Lkw zugeparkt wird. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, von 850 in Sterzing getesteten Lkw-Fahrern sei gerade ein Ergebnis positiv gewesen.

In Deutschland verstärken sich die Sorgen wegen der Verzögerungen im Lieferverkehr. Der deutsche Industrieverband BDI warnte vor schwerwiegenden Folgen der Grenzschließungen zu Tschechien und Tirol, die sowohl die Ost-West-Achse als auch den Nord-Süd-Transit über die Alpen betrifft. "Die Gefahr ist groß, dass in den nächsten Tagen überall in Europa Lieferketten abreißen", so Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Der Spartenobmann für Transport und Verkehr in der österreichischen Wirtschaftskammer, Alexander Klacska, sieht das ähnlich: "Die Ost-West-Achse ist stärker als Nord-Süd. Sollten die Staus in Tschechien und der Slowakei andauern oder andere Länder sich ein Beispiel an Deutschland nehmen, dann würde ich raten, sich mit frischem Obst einzudecken und vollzutanken."

Die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zeigte sich sogar wegen Hamsterkäufen besorgt. Da das Beförderungsverbot für Lebensmitteltransporte nicht gelte, seien überzogene Vorratskäufe nicht notwendig, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wer trotzdem hortet, handelt nicht nur unlogisch, sondern