Die Alpinpolizei untersucht das Lawinenunglück von Zürs

Zunächst werden in Vorarlberg Zeugen befragt. Sobald es das Wetter erlaubt - am Dienstag gab es Schneefall -, soll im Bereich der Anrissstelle ein Schneeprofil erstellt werden, das nähere Aufschlüsse bringen soll. Trotz einer Lawinensprengung am Sonntag in der Früh hatte sich am Nachmittag auf dem Trittkopf eine Staublawine gelöst, die vier Skifahrer auf einer Piste erfasste. Ein Mann wurde schwer verletzt.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER Nach dem Lawinenunglück in Zürs wurde zunächst von zehn verschütteten Personen ausgegangen, es kam zu einem Großeinsatz. Nun ermittelt die Alpinpolizei.