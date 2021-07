Die ARA wirbt jetzt mit einem Mülltonnensong für mehr Recycling

Wie animiere ich junge Leute dazu, weniger Müll einfach achtlos wegzuwerfen bzw. überhaupt besser zu trennen? Dazu hat sich die Altstoff Recycling Austria (ARA), der führende Sammler von Altstoffen in Österreich, eine pfiffige Kampagne für die Sozialen Medien einfallen lassen. Parallel dazu wurde der "Tonnensong" als Video auf die Plattform YouTube gestellt - ein Deutsch-Rap, der rhythmisch die Mülltrennung erklärt. So kann man dem "traurigen Gärtner" (siehe Bild oben) helfen, bei "so viel Müll, so viele Möglichkeiten", wie es in dem Lied heißt. Der Kampagnenhund Frank (kleines Bild) kommt in einem Video vor, in dem ein Mann eine PET-Flasche in einem Park wegwirft - und der Hund schleudert sie ihm mit der Pfote zurück. In der ersten Woche wurden laut ARA über Facebook und Instagram mehr als 330.000 Personen erreicht, der Mülltonnensong wurde bisher rund 1700 Mal aufgerufen. Weitere Spots folgen, sagte ARA-Sprecherin Simone de Raaij. Die Kampagne läuft ein halbes Jahr.