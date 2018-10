Mit Kürzungen bei der Mindestsicherung sei das Budget nicht zu sanieren, sagt Caritas-Präsident Michael Landau im Grazer Marianum. Und startet eine Spendenaktion für Menschen in Not.

Der Geruch von Kaffee und dem zuvor servierten warmen Mittagessen liegt in der Luft. An den Wänden: Bilder mit religiösen Motiven sowie eine Hausordnung in Piktogramm-Form, die neben einer Reihe von Verboten auch zeigt, was hier erwünscht wäre: zwei Hände, die einander schütteln.