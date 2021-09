Die Autobahnen sollen Sonnenstrom liefern

Die Asfinag startet ein Pilotprojekt mit Photovoltaik an Lärmschutzwänden. Auch eine Salzburger Firma mischt mit.

Ein 70 Meter langer Abschnitt an der Wiener Außenring-Schnellstraße S1 in Laxenburg soll der Gradmesser sein, ob Österreichs Autobahnen künftig zu Stromerzeugern im großen Stil werden. Denn dort startet die Asfinag ein Pilotprojekt, in dem erkundet wird, wie auf Lärmschutzwänden entlang der heimischen Schnellstraßen künftig am besten elektrische Energie aus Sonnenlicht gewonnen werden kann.

Nach einer Ausschreibung gemeinsam mit der Servicestelle des Bundes für innovationsfördernde öffentliche Beschaffung (IÖB) wählte eine fünfköpfige Expertenjury aus 32 Einreichungen sieben Lösungen aus, ...