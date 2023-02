"Die Bedrohungslage hat sich nicht geändert"

Der Wiener Terrorprozess ist zu Ende. Ein Experte geht davon aus, dass es in Österreich nach wie vor Hunderte radikale Islamisten gibt.

Die gerichtliche Aufarbeitung des Terroranschlags von Wien ist abgeschlossen. Sechs Männer, die dem Attentäter Kujtim F. (20), der bei dem Anschlag am 2. November 2020 ums Leben kam, geholfen haben, standen am Donnerstag vor dem Richter. Ein Urteil gab es bis Redaktionsschluss noch nicht. Bei dem Terrorakt in der Wiener Innenstadt starben vier Personen, 20 wurden verletzt.

Mit dem Ende des Prozesses ist die Gefahr des islamistischen Terrors in Österreich aber nicht verschwunden. Das sagt der Terrorexperte Nicolas ...