"Die Bodenprämie ist keine Kompensation für Versiegelung"

Vor der Landtagswahl kündigt die ÖVP Niederösterreich Prämien an, wenn versiegelte Flächen wieder begrünt werden. Je nach Sichtweise ist das ein kleiner Anfang oder ein großer Gag.

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Niederösterreich, die am 29. Jänner 2023 stattfindet, brachte die ÖVP mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze ein ungewöhnliches Thema in die Debatte ein. Anlässlich des Weltbodentags am 5. Dezember kündigte die blau-gelbe Volkspartei eine Prämie dafür an, wenn versiegelte Böden wieder begrünt werden. Dafür werden sechs Millionen Euro in den nächsten drei Jahren (bis 2025) ausgelobt. Bis zu 50 Prozent der einzelnen Projekte werden vom Land gefördert. Insgesamt sollen durch das Modell Investitionen ...