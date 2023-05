Die Briten kehren zum Alpenverein zurück

Es war ein Schock: Mitten in der Coronakrise im Jahr 2020 kündigten viele Bergsportler der Sektion "Britannia" in Großbritannien ihre Mitgliedschaft beim Österreichischen Alpenverein (ÖAV). Eine der stärksten von insgesamt 196 Sektionen, die im Jahr 2019 noch mehr als 16.300 Mitglieder verzeichnete, stand plötzlich nur mehr mit halber Stärke da. Mit der erschwerten Anreise von der Insel in die Alpen und weil sie weder Alpinversicherung noch Vergünstigungen beim Nächtigen auf den Hütten nutzen könnten, so wurden damals die Austritte begründet.

...