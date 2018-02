Die Caritas sperrt viele ihrer Flüchtlingsunterkünfte zu

Die Zahl der Asylanträge ist derart gesunken, dass viele Notquartiere unterbelegt sind. Leider ist davon auch ein ganz besonderes Projekt betroffen.

Horn, Mistelbach, Vösendorf, Lanzendorf, Breitenfurt sowie in den Wiener Bezirken Rudolfsheim, Döbling, Penzing, Floridsdorf, Leopoldstadt und Favoriten - an diesen Standorten betrieb die Caritas der Erzdiözese Wien Unterkünfte für Flüchtlinge. Jetzt nicht mehr. Sie wurden aufgelassen. Ende 2016 waren in Österreich 9500 Asylbewerber in Caritas-Einrichtungen untergebracht. Ende 2017 waren es noch 6600. Die Zahl der Asylanträge ist im Vorjahr mit 24.000 auf einen Wert gesunken, der aus den Nullerjahren vertraut ist. Vereinfacht gesagt: Die Caritas hat zu wenige Flüchtlinge, um das engmaschige Netz an Unterkünften aufrechtzuerhalten.