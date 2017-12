Die Chance des Alleinseins

Anselm Grün sagt: "Wer allein sein kann, ist nie mehr einsam." Doch die Einsamkeit zu akzeptieren und sogar für sich zu nutzen, muss gelernt sein.

Die leere Wohnung ist vor allem an Feiertagen schwer erträglich. In Berlin etwa hat ein einsamer Pensionist mit einem Aushang im Supermarkt nach einem kleinen Kreis zum Mitfeiern gesucht - und ihn auch gefunden. Doch viele bleiben allein und fühlen sich besonders einsam. Warum das gerade an den Feiertagen so ist, erklärt der Linzer Psychologe Rainer Holzinger.

Wo liegt der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein? Rainer Holzinger: Allein zu sein heißt, ohne soziales Umfeld zu leben. Das kann, muss aber nicht als unangenehm empfunden werden. Wer sich hingegen einsam fühlt, ist emotional negativ gestimmt. Die Psychologie unterscheidet zwischen emotionaler und sozialer Einsamkeit. Erstere entsteht etwa durch den Verlust eines geliebten Menschen oder durch Zurückweisung durch eine uns wichtige Gruppe. Letztere zeugt generell von einer nicht gelungenen sozialen Integration. Dann fehlt das für Menschen so wichtige Gefühl des Miteinanders und Dazugehörens.

Warum fühlen sich viele Menschen vor allem an den Feiertagen einsam? An Feiertagen kehrt äußerliche Ruhe ein. Innerlich aber werden mitunter Stimmen laut, die sich nun Gehör verschaffen und nicht immer positiver Natur sind. Dem uns im Alltag so lieb gewordenen Verdrängungsmechanismus namens Beschäftigungswahn wird Einhalt geboten und schon kommt die Wahrheit unverfroren ans Licht: dass wir unfreiwillig allein und genau deshalb einsam sind.

Was passiert, wenn Einsamkeit übermächtig wird? Da hat die moderne Hirnforschung eine sehr interessante Erkenntnis gebracht: Bei Menschen, die soziale Zurückweisung erfahren, wird das Schmerzzentrum aktiviert. Das heißt, körperliche Stresserfahrungen und zwischenmenschliche Einbußen werden gleichermaßen wahrgenommen. Darin begründet sich nicht zuletzt die Tatsache, dass sozial gut eingebundene Menschen mit körperlichen Gebrechen besser umgehen können als einsame. Zu erwähnen ist auch, dass mit der Einsamkeit die Suizidgefahr gerade bei älteren Menschen ansteigt und Einsamkeit generell das Immunsystem schwächt.

Haben Sie beobachtet, dass die Menschen einsamer werden oder sie das Thema stärker beschäftigt? Ohne zu sehr zu verallgemeinern, fallen mir zwei Entwicklungen stark auf: Zum einen vereinsamen immer mehr Menschen inmitten Zigtausender Facebook-Freunde. Digitale Netzwerke können analoge Beziehungen nicht ersetzen. Zum anderen führt der populäre Hang zur Bequemlichkeit oft in die Einsamkeitsfalle. Wissen Sie, wenn man gesund und glücklich ist, wird das soziale Umfeld nicht selten als bloßes "Nice-to-have" gesehen. Die Annehmlichkeiten einer Beziehung werden gern in Anspruch genommen, die Kompromissbereitschaft hingegen lässt zu wünschen übrig. Der Konsumorientierte bedient sich am sozialen Buffet: Er greift zu - nach Lust und Laune.

Und wenn man gerade nicht so glücklich ist? In schwierigen Zeiten bedarf es einer solideren Form der Beziehungsfähigkeit. Es ist ein Geben und Nehmen - genau diese Ausgewogenheit fängt einen auf. Sie ist außerdem die Grundvoraussetzung, sein eigenes Ich entwickeln zu können: indem man geliebt wird, wie man ist. Sein und Schein werden auseinanderdividiert. Es entsteht ein Vertrauen in sich selbst und in Folge eine Zufriedenheit mit sich selbst. Anselm Grün bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: "Wer allein sein kann, ist nie mehr einsam."

Im Alleinsein steckt also auch eine Chance? Durchaus! Bereits vor mehr als hundert Jahren bringt es der Sufi-Weise Hazrat Inayat Khan auf den Punkt: "Wer nie allein ist, kennt die Freude des Alleinseins nicht." Wir brauchen immer wieder einmal den Zustand des Alleinseins, um mit uns selbst in Kontakt treten und in weiterer Folge eigenen Bedürfnissen nachkommen zu können.

Was kann man nun konkret gegen Einsamkeit tun? Zunächst ist wichtig, das Gefühl an sich zu akzeptieren. Sich dagegen aufzulehnen führt nicht zur Lösung, sondern erhöht destruktive Gedanken. Dann muss ich mich sogleich fragen: Was ist trotz allem positiv an der Situation? Wozu kann mir diese Einsamkeit verhelfen? Was möchte ich dennoch verändern? Mit den Antworten lassen sich konkrete Handlungen ableiten: Treffen arrangieren, eingeschlafene Beziehungen revitalisieren oder sich einfach wieder unter Menschen mischen.

Viele warten mit solchen Aktionen fälschlicherweise, bis sie die Motivation dazu verspüren. Leider stellt sich diese aber meist nicht von selbst ein. Dagegen funktioniert aber, zu Beginn einfach einmal so zu tun, als hätte man bereits Spaß an der Sache. Man gibt sich quasi kontaktfreudig - und wird es auch.



Rainer Holzinger

leitet das "Studio für Angewandte Psychologie" an der Anton-Bruckner-Privatuniversität sowie das Institut H&H in Linz und ist Vortragender und Coach im Höchstleistungsbereich.