Mit den sprudelnden Beiträgen ist es vorerst vorbei. Das legt einige Probleme offen.

Die Coronakrise wird - jedenfalls kurzfristig - dazu beitragen, dass sich das Pensionsloch vergrößert. Grund: Dank brummender Wirtschaft und entsprechend hohen Beschäftigtenzahlen sprudelten die Versicherungsbeiträge in den vergangenen Jahren nur so. Folglich hielt sich die Pensionslücke in Grenzen. Damit ist ...