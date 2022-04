Die Coronaprognosen für den Sommer liegen auf dem Tisch

Noch sinken die Zahlen, damit werde es aber "mittelfristig" vorbei sein, sagt das Covid-Prognose-Konsortium voraus. Mit so geringen Infektionszahlen wie in den Sommern 2020 und 2021 sei nicht zu rechnen.

Die Hoffnungen auf einen Sommer, der kaum Neuinfektionen bringt, werden sich kaum erfüllen. Das ist der am Mittwoch veröffentlichten Vorausschau des Covid-Prognose-Konsortiums zu entnehmen.

Zwar deutet die Tendenz bei den Neuinfektionen vorerst weiter leicht nach unten. Die Reproduktionszahl - die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt - deutete aber in den vergangenen Tagen weiter leicht nach oben. Deshalb gehen die Wissenschafter davon aus, dass der Rückgang bei den Neuinfektionen "mittelfristig" ein Ende haben wird; ein "allmählicher Übergang zu einer konstanten Fallentwicklung" sei im Gange. Mithin sei "nicht davon auszugehen, dass die Infektionszahlen auf die Niveaus der Sommer 2020 oder 2021 sinken werden".

Rückblick in die zwei vergangenen Sommer: Die Ferien 2020 starteten bei rund 60 Neuinfektionen täglich und einer 7-Tage-Inzidenz von unter 80 - und sie endeten mit rund 300 Neuinfektionen täglich und einer ebenso hohen Inzidenz. Die Sommerferien 2021 starteten bei fast identischen Werten wie jene ein Jahr zuvor - und sie endeten mit fast 2000 Neuinfektionen täglich und einer 7-Tage-Inzidenz von rund 1700.

Mehr als 8200 Neuinfektionen am Mittwoch

Wo stehen wir aktuell? Am Mittwoch wurden mehr als 8200 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz lag knapp unter 570. Das Prognosekonsortium geht davon aus, dass die Fallzahlen vorerst weiter leicht sinken; für kommenden Mittwoch werden im Mittel etwas mehr als 5650 Neuinfektionen binnen 24 Stunden sowie eine 7-Tage-Inzidenz von um die 440 erwartet. Der Reproduktionswert erreichte übrigens am 12. April seinen Tiefpunkt mit knapp über 0,75, nun liegt er nur noch knapp unter 0,9.

Die Prognostiker begründen ihre Annahme, dass es "mittelfristig" mit den sinkenden Fallzahlen vorbei sein werde, so: "Den derzeit dämpfend wirkenden saisonalen Effekten steht die fortschreitende Abnahme des erworbenen Immunschutzes vor Neu- oder Wiederinfektion entgegen. Darüber hinaus haben die Lockerungen vom 16. April mittlerweile vollständig ihre Wirkung entfaltet."

Wissenschaft will kein "Fahren auf Sicht"

Indes werden die Rufe aus der Wissenschaft immer lauter, dass die Politik sofort damit beginnen möge, ihr Pandemiemanagement zu überdenken und es für den Herbst und Winter neu aufzustellen. Mit dem "Fahren auf Sicht" müsse Schluss sein, heißt es in einem Arbeitspapier der aus namhaften Wissenschaftern bestehenden Forschungsplattform "Covid-19 Future Operations". Darin werden - je nachdem, mit welchen Virustypen man es zu tun bekommt - mehrere Szenarien entwickelt und ausgeführt, welche Vorbereitungen getroffen werden müssten. Nach zwei Pandemiejahren sei die Bevölkerung emotional und psychisch erschöpft, ein Zustand, der durch den Ukraine-Krieg und die Teuerung zusätzlich verschärft werde. Umso wichtiger sei es, dass sich die Politik klare und nachvollziehbare Ziele setzt - und sie auch so verkündet. Nur so lasse sich wieder Vertrauen aufbauen.