Die deutsche Justiz agiert bei Abmahnungen wegen Google-Schriften forscher als in Österreich

Google Fonts: In Österreich gibt es nach der Aufregung um massenhaft versendete Mahnbriefe noch keine Entscheidungen der Justiz. In Berlin hingegen ließ die Staatsanwaltschaft eine Razzia gegen einen Anwalt und seinen Mandanten vornehmen, ihnen werden (versuchter) Betrug und (versuchte) Erpressung vorgeworfen. Außerdem gibt es erste Gerichtsurteile in Unterlassungsklagen, wonach kein Anspruch auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld besteht.

Nach der großen Aufregung über massenhafte Mahnbriefe eines niederösterreichischen Rechtsanwalts für eine Wienerin an heimische Kleinunternehmen mahlen die Mühlen der Justiz in Österreich langsam. In einer Klage der Wienerin gegen einen Unternehmer aus Niederösterreich wird im März 2023 erstmals verhandelt, erklärt der auf Datenschutzrecht spezialisierte Rechtsanwalt Thomas Schweiger aus Linz, der den Unternehmer vertritt. In einem Strafverfahren wegen Betrugsverdachts bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sei die Beschuldigte noch nicht näher befragt worden. Vergangenen Sommer waren im Namen der ...