Die e-Card öffnet die unerwartetsten Tore

Die hellgrüne Chipkarte kann nicht nur beim Arztbesuch gesteckt werden, sondern auch im Sonnenstudio und sogar im Altstoffsammelzentrum. Wie sicher sensible Daten dabei sind.

Verunsicherung in einer 1340-Seelen-Gemeinde im Weinviertel: Der Mistplatz von Königsbrunn am Wagram, auf dem Bürger Karton von Plastik und Elektrogeräte von Problemstoffen trennen, übersiedelt in die Nachbargemeinde Absdorf. Dort entsteht ein neues Gelände für den Abfall samt modernem Zutrittssystem. Als Schlüssel wird die E-Card fungieren. "Sind unsere Daten sicher oder kann der Betreiber alles über uns auslesen?", fragen sich die Bewohner nun und bangen um ihre höchst persönlichen Gesundheitsinformationen.